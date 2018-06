Dos 14 pontos que fazem o Avaí entrar na nona rodada como quarto colocado da Série B do Campeonato Brasileiro, nove foram somados como visitante. A vocação para vencer na casa do adversário é o principal trunfo da equipe para o compromisso das 20h30min desta terça-feira. O Leão vai enfrentar o Sampaio Corrêa no Castelão, em São Luís (MA), e vai fazer uso da virtude para tentar se manter no Z-4 depois do revés para o então lanterna Criciúma.

Até porque é o desempenho longe da Ressacada que tem sustentado a campanha azurra. Melhor visitante da competição, o Avaí tem 75% de aproveitamento dos pontos disputados longe da casa (venceu três e perdeu um dos quatro jogos que fez). Dos 14 que soma até agora, praticamente 65% foram conquistados na casa dos adversários. A missão de seguir com aproveitamento alto como visitante é um desafio a mais para o time desfalcado.

O volante Judson vai para o segundo jogo seguido de ausência por causa de lesão. Ainda, os titulares Renato e Romulo estão de fora do duelo por causa de suspensão. Assim, como André Moritz, embora não viesse como titular, e o meia Marquinhos, que não viajou para a capital maranhense. Matheus Barbosa deve seguir na equipe, mas o técnico Geninho não deu pistas de quais jogadores completam a formação no meio e no ataque. Luanzinho e Getúlio, respectivamente, são os mais cotados.

O adversário também vinha em sequência positiva até a derrota na última rodada. O Sampaio Corrêa ficou quatro jogos invicto (três vitórias e um empate) até a derrota para o Fortaleza. O Avaí ficou seis partidas sem ser batido (quatro vitórias e dois empates) até o revés ante o Criciúma encerrar a sequência que continha três triunfos em série.

FICHA TÉCNICA

SAMPAIO CORRÊA

Andrey; Bruno Moura, Joécio, Maracás e Alyson; William Oliveira, Silva, João Paulo e Fernando Sobral; Bruninho e Carlão. Técnico: Roberto Fonseca.

AVAÍ

Aranha; Alemão, Betão e Aírton; Guga, Matheus Barbosa, Pedro Castro, Luanzinho (Martinuccio) e Capa; Getúlio e Rodrigão. Técnico: Geninho.

ARBITRAGEM: Emerson de Almeida Ferreira, auxiliado por Márcio Eustáquio Sousa Santiago e Celso Luiz da Silva (trio do MG).

DATA E HORA: às 20h30min desta terça-feira

LOCAL: Castelão, São Luís (MA).

