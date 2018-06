A 11 dias do início da Copa do Mundo, a Seleção Brasileira vai a campo para o primeiro dos dois testes que terá antes de desembarcar na Rússia. No domingo, às 11h, o elenco do técnico Tite enfrenta a Croácia, no Anfield, em Liverpool, na Inglaterra. A partida marca o retorno oficial de Neymar após a fratura no quinto metatarso do pé direito em 25 de fevereiro e que o tirou do restante da temporada europeia pelo Paris Saint Germain. No entanto, o astro deve começar a partida no banco de reservas, pelo que indicou o treinador nos treinos da semana.

Leia mais notícias sobre a Copa do Mundo

Confira a tabela de jogos da Copa da Rússia

Campeões da Liga dos Campeões pelo Real Madrid, na semana passada, Marcelo e Casemiro se juntaram ao elenco brasileiro apenas na quarta-feira, em Londres. Thiago Silva, na defesa, e Fernandinho, no meio de campo, devem ser as principais novidades entre os titulares. Para este confronto, a comissão técnica decidiu poupar o meia Renato Augusto, que sente dores no joelho esquerdo e tem a situação monitorada de perto.

Esse será o quinto confronto diante da Croácia, e a Seleção Brasileira jamais perdeu. Foram dois jogos em Copas do Mundo. Em 2006, na Alemanha, vitória por 1 a 0. Em 2014, no Brasil, triunfo brasileiro por 3 a 1, na abertura do Mundial. Ainda houve dois amistosos que terminaram empatados por 1 a 1, em 1996 e 2005. O grupo de Tite também encara, no próximo domingo, às 11h, a Áustria, em Viena, no último teste antes da viagem a Sochi, no sul da Rússia.

Após o amistoso, o grupo brasileiro retorna a Londres, onde dará sequência à semana de treinamentos. Na sexta-feira, a equipe viaja a Viena, onde irá participar do próximo amistoso. Depois deste duelo, o Brasil viaja para Sochi, na Rússia, onde ficará concentrado.

FICHA TÉCNICA

BRASIL X CROÁCIA

BRASIL

Alisson; Danilo, Miranda, Thiago Silva e Marcelo; Casemiro, Fernandinho e Paulinho; Willian, Coutinho e Gabriel Jesus. Técnico: Tite.

CROÁCIA

Subasic; Vrsaljko, Corluka, Vida e Strinic; Rakitic, Modric, Brozovic e Perisic; Kalinic e Mandzukic. Técnico: Zlatko Dalic.

HORÁRIO: às 11h de domingo.

LOCAL: Anfield Road, em Liverpool (ING).

TRANSMISSÃO: NSC TV