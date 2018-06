Equipes se enfrentaram no Estádio Augusto Bauer no primeiro jogo do confronto

No duelo catarinense para garantir quem segue vivo na Série D do Campeonato Brasileiro em busca do acesso, o Brusque largou na frente do Tubarão. O primeiro jogo do mata-mata ocorreu na tarde deste domingo, no Estádio Augusto Bauer. O time do Vale do Itajaí venceu por 1 a 0, com gol de Hélio Paraíba, e conquistou a vantagem para a partida de volta, no Sul do Estado, no próximo domingo.

Com os desfalques de Edilson, expulso no último jogo e substituído pelo experiente Carlos Alberto, e do artilheiro da competição Lima, machucado, o Brusque começou o jogo um pouco perdido. O Tubarão se aproveitou e foi quem mais levou perigo nos 20 primeiros minutos de jogo com faltas perto da área. O centroavante Vinícius Baiano e o veterano Magno Alves eram acionados na bola aérea, mas o Brusque conseguiu segurar a pressão.

Aos 23, o time do Vale do Itajaí conseguiu a primeira grande chance. Após cruzamento, Hélio Paraíba desviou de cabeça e Zé Mateus aproveitou a sobra para arrematar para o gol, mas o goleiro do Tubarão, Júnior Belliato, fez bela defesa. Aos 35, Vinícius Baiano quase abriu o placar para o Peixe, mas teve o chute desviado por Hyago. Na parte final do primeiro tempo, os times abusaram dos erros de passes e não conseguiram mais levar muito perigo ao gol adversário.

O segundo tempo começou também com erros de passes e bolas lançadas da defesa para o ataque. Aos poucos, o Brusque voltou a colocar a bola no chão e comandar as ações ofensivas. Aos 18 da etapa final, Eliomar puxou contra-ataque na velocidade, tabelou com Tiago Pará e cruzou rasteiro para a área. E na falta de Lima, coube ao substituto dele, o atacante Hélio Paraíba, a missão de empurrar para a rede e construir a vantagem do time do técnico Pingo para a partida de volta.

Hélio Paraíba e também Jefferson Renan tiveram mais uma chance de ampliar para o Brusque, mas desperdiçaram oportunidades de ampliar a vantagem e que podem custar caro à equipe no jogo de volta. O Tubarão respondeu levando perigo com Petterson e Magno Alves, mas o placar ficou no 1 a 0. Com esse resultado, no jogo de volta, no próximo domingo, em Tubarão, o Brusque pode até empatar que se classifica para as oitavas de final da Série D, que reúne as 16 melhores equipes da competição. As quatro melhores garantem vaga na Série C do Brasileirão. Vitória do Tubarão por um gol de diferença leva a decisão por pênaltis e por uma vantagem maior do que essa dá a vaga para o time do Sul do Estado.

Terceiro representante de Santa Catarina na Série D, o Inter de Lages entra em campo nesta segunda-feira, às 20h, para receber o Uberlândia (MG) também pela segunda fase.

Ficha

Brusque

Julio Cézar; Carlos Alberto, Hyago, Neguete e China; Valkenedy, Zé Mateus, Adãozinho (Safira) e Eliomar; Tiago Pará (Jefferson Renan) e Hélio Paraíba.

Técnico: Pingo

Tubarão

Junior Belliato; Oliveira, Jaílton, Petterson e Jean; Daniel Pereira, Guilherme Amorim (Gelson), Branquinho (Romarinho) e Fio; Magno Alves e Vinícius Baiano.

Técnico: Waguinho Dias

Gol: Hélio Paraíba

Cartões amarelos: Carlos Alberto e Neguete (B), Daniel Pereira (T)

Local: Estádio Augusto Bauer, em Brusque