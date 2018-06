A catarinense Simone Ponte Ferraz foi a grande campeã da 1ª Maratona Internacional da Cidade de Florianópolis, disputada neste domingo, 3, na Capital. Com o tempo de 2h45min09, Simone mostrou porque está entre as 10 melhores no ranking da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAT) e briga por uma vaga nas Olimpíadas de Tóquio em 2020. No masculino, vitória do paulista Samuel Souza do Nascimento, que terminou a prova em 2h18min35.

Mais de 10 mil corredores participaram da 1ª Maratona Internacional da Cidade de Florianópolis, neste domingo, 3. Além da maratona de 42 km, foram disputadas as provas de 21 km e 7 km, com largada na Beira-Mar Continental.

Na categoria 42 km masculino, completaram o pódio Fernando Alex Fernandes (2h27min56) e Werison Rodrigues (2h28min05). No feminino, Ana Claudia Mafra de Jesus Rodrigues (2h55min53) ficou em segundo lugar e Ana Lucia de Miranda (3h09min39) na terceira colocação.

Com o sucesso da prova neste ano, já está confirmada a edição 2019, que acontecerá no feriado de Corpus Christi, no dia 23 de junho.

Foto: Cristiano Estrela / Diário Catarinense

Confira o resultado das provas:

FEMININO

7 km

1. Lizandra Zuanazzi - 25m19s

2. Najara Louzada - 27m24s

3. Juliana Veras - 28m24s

4. Eliza Portella - 29m00

5. Renata Pelissen nicolão - 29m55s

21 km

1. Gisele A. Bittencourt Venâncio - 1h32m14

2. Patricia Nepomuceno R. Bronzatti - 1h33m55

3. Daniela Correa - 1h34m40

4. Conceição Margarida - 1h34m41

5. Cristiane Sadzinski - 1h35m41

42 km

1. Simone Ponte Ferraz - 2h45m09

2. Ana Claudia Mafra de Jesus Rodrigues - 2h55m53

3. Ana Lucia G. De Miranda - 3h09m39

4. Marcia Gisele de Jesus - 3h12m26

5. Maria Eliza Festino - 3h20m22

MASCULINO

7 km

1. Diogo Trindade - 23m54

2. Wellington Melo de Jesus - 24m10

3. Lenon Da Silva Camponogara - 24m35

4. Maurício Pazian - 24m45

5. Otoniel Batista Araújo - 25m10

21 km

1. Maurício Pasqualini - 1h13m57

2. Geilson Clemento Santos - 1h14m55

3. Sergio Luiz Tiago de Souza - 1h16m50

4. João Paulo Filipini Ribas - 1h17m30

5. Juan Garcia - 1h19m25

42 km

1. Samuel Souza do Nascimento - 2h18m35

2. Fernando Alex Fernandes - 2h27m56

3. Werison Rodrigues - 2h28m05

4. Gabriel Picarelli - 2h28m06

5. Maurício Marques Da Costa Jr- 2h28m50

Leia mais notícias da Grande Florianópolis