Será em meio ao almoço de domingo que os brasileiros irão conferir o penúltimo teste da Seleção de Tite antes da Copa da Rússia. No amistoso contra a Croácia, que ocorrerá às 11h (horário de Brasília), em Anfield, o histórico estádio do Liverpool, o treinador apresentará algumas novidades às vésperas da estreia no Mundial contra a Suíça, dia 17, em Rostov.

Ainda sem estar com 100% de sua forma física, Neymar, já recuperado da cirurgia que corrigiu sua fratura no quinto metatarso do pé direito, ainda ficará no banco de reservas. Mas certamente ingressará no segundo tempo, voltando a atuar três meses após o procedimento realizado pelo médico da Seleção, Rodrigo Lasmar.

Outra grande novidade estará na lateral direita. Por conta da lesão no joelho direito que tirou Daniel Alves da Copa, Tite testará Danilo na posição. O jogador do Manchester City de Guardiola largou na frente na disputa pela titularidade com Fagner, que está em fase final de recuperação de lesão muscular e só deve ficar à disposição para o amistoso com a Áustria, dia 10, em Viena.

Na zaga, Tite também escalará Thiago Silva na vaga de seu companheiro de PSG, Marquinhos, que ficará no banco, junto ao gremista Geromel. O novo parceiro de Miranda na defesa terá um teste complicado contra um trio de talento formado por Rakitic, Modric e Mandzukic.

— A briga é sadia, a competitividade é boa e pode elevar o nível de concentração. O Tite tem quatro jogadores que podem entrar a qualquer momento e dar conta do recado — avalia Miranda.

Veja cinco atrações que a Seleção de Tite apresentará neste domingo em Liverpool.

Substituto de Dani Alves

O mineiro Danilo surge como o grande favorito para herdar a vaga de Dani Alves entre os 11 de Tite. Campeão inglês pelo Manchester City de Guardiola, o lateral está acostumado com o padrão de movimentação que o técnico da Seleção tenta implantar na equipe. Embora Fagner também brigue pela posição, a experiência europeia pode ser diferencial nesta disputa.

— Não tenho que fazer nada diferente do que faço no meu clube no dia a dia. Certamente foi isso que fez o Tite me convocar — observa Danilo.

Nova zaga titular

Como um maratonista que dá um sprint antes da linha de chegada, Thiago Silva parece ter ganhado a vaga de Marquinhos na Seleção a poucos dias da estreia na Copa. Ao lado de Miranda, o zagueiro tenta provar que deixou para trás o baque do 7 a 1 para a Alemanha na Copa 2014.

Um trunfo para seu crescimento foi o trabalho do fisioterapeuta da Seleção, Bruno Mazziotti, que acompanhou sua preparação de perto e o ajudou a deixar suas frequentes lesões no passado.

Formação sem Neymar

Os primeiros 45 minutos do amistoso com a Croácia serão uma chance para Tite observar como será o desempenho da Seleção sem Neymar.

Formando a equipe no esquema 4-1-4-1, com Casemiro como primeiro volante, o treinador armará sua segunda linha de meio-campo com Willian pela direita, Paulinho e Fernandinho pelo centro, e Philippe Coutinho aberto pela esquerda.

Após 10 dias de treinos entre a Granja Comary e o CT do Tottenham, Tite poderá verificar como estará a mecânica da transição ofensiva destes jogadores junto a Gabriel Jesus.

Como Neymar voltará?

Três meses depois, Neymar voltará a disputar uma partida de futebol. A tendência é de que ingresse no decorrer do segundo tempo contra a Croácia para atuar na ponta esquerda do ataque.

A curiosidade, além do desempenho do atacante, que precisa recuperar seu ritmo de jogo, também fica por conta de como Tite mexerá no time: poderá fazer uma troca simples por Philippe Coutinho ou então tirar Fernandinho do time, o que faria o meia do Barcelona atuar centralizado, ao lado de Paulinho.

O curinga Fernandinho

Com Guardiola como seu admirador confesso no Manchester City, Fernandinho tem na polivalência uma de suas principais características. Tendo Casemiro como primeiro volante, poderá atuar mais adiantado, mas sem esquecer de proteger a defesa.

— É uma posição diferente da que jogo no meu clube, mas não muda tanto pelos jogadores que temos. Posso dar mais sustentação com o Casemiro, liberando Coutinho e Marcelo para irem ao ataque. Não será um jogo em que deixaremos a defesa exposta — explica Fernandinho.

Leia todas as notícias sobre a Copa do Mundo na página especial Vai, Brasil