O goleiro alemão Loris Karius, do Liverpool, autor de erros decisivos na final da Champions contra o Real Madrid (1-3), sofreu uma concussão cerebral durante o jogo, o que poderia ter influenciado sua atuação, confirmou nesta segunda-feira um hospital nos Estados Unidos onde o jogador realizou exames.

"Depois de analisar atentamente o vídeo do jogo e seu histórico detalhado -o que inclui um relatório com os sintomas depois do contato-, e da realização de exames médicos e métricos, concluímos que o Sr. Karius sofreu uma concussão cerebral durante a partida de 26 de maio", informaram o Massachusetts General Hospital e o Spaulding Rehabilitation Hospital, em nota.

Karius foi submetido a exames em 31 de maio, devido a um choque durante a partida com o zagueiro do Real Madrid Sergio Ramos, pelos médicos Ross Zafonte, especialista em golpes sofridos por atletas, principalmente na NFL, e Lenore Herget, que afirmaram que "durante a avaliação, o Sr. Karius apresentava sinais de disfunção visual espacial que teriam acontecido logo após o evento (...) É possível que esse déficit tenha afetado sua atuação".

O goleiro alemão foi alvo de diversas críticas após erros infantis em dois gols do Real Madrid: no primeiro, dois minutos depois do choque com Sergio Ramos, entregou a bola no pé do atacante francês Karim Benzema, que abriu o placar. No terceiro, espalmou para o próprio gol um chute no meio do gol do galês Gareth Bale.

* AFP