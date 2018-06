Cristiano Ronaldo, cinco vezes melhor do mundo, se juntou nesta segunda-feira aos companheiros de seleção portuguesa para se preparar para a Copa do Mundo da Rússia, preferindo não falar com a imprensa após a primeira sessão de treinamento com a equipe, nesta segunda-feira perto de Lisboa.

O atacante de 33 anos apareceu sorridente e descontraído sobre o gramado do CT da Federação Portuguesa, em Oeiras, subúrbio de Lisboa, mas o escolhido para conversar com a imprensa foi João Moutinho.

Após uma semana de férias, a apresentação de Cristiano Ronaldo era muito esperada devido às dúvidas que o próprio jogador levantou sobre sua permanência no Real Madrid.

Minutos depois de conquistar a Liga dos Campeões com o clube madrilenho,após vencer por 3 a 1 o Liverpool em 26 de maio, CR7 surpreendeu ao declarar que "foi bom jogar no Real Madrid".

O capitão de Portugal havia prometido também dar "notícias" antes de se apresentar à seleção, mas pareceu mudar de ideia no dia seguinte da conquista da Champions, quando marcou encontro com os torcedores do Real para "o ano que vem".

João Moutinho, claro, foi questionado sobre Cristiano Ronaldo pelos jornalistas na coletiva pós-treino da seleção portuguesa.

"Cristiano Ronaldo é muito forte mentalmente", disse Moutinho, afirmando que "nenhum jogador se deixará perturbar pelo mercado de transferências".

"Estamos todos focados na Copa do Mundo, não nas especulações", continuou o meia do Monaco.

Atual campeão europeu, Portugal jogará um último amistoso contra a Argélia nesta quinta-feira em Lisboa, após dois empates diante de Tunísia (2-2) e Bélgica (0-0).

Os lusos fazem parte do Grupo B da Copa do Mundo da Rússia e estreiam na competição contra a Espanha, no dia 15 de junho. Em seguida, enfrentam Marrocos e Irã.

* AFP