Para o Avaí, a derrota por 1 a 0 para o Criciúma na Ressacada tem uma explicação simples: o baixo rendimento de todo os jogadores que vestiram azul e branco na noite da última sexta-feira. Foi a primeira derrota do técnico Geninho desde o retorno ao clube e também, conforme o próprio treinador, a pior apresentação da equipe sob seu comando neste novo trabalho no Leão.

— A tendência é que houvesse uma melhora, mas tivemos uma queda abrupta. Difícil explicar. Quando você tem um dia com dois, três jogadores abaixo, o resto equilibra. É difícil achar alguém que jogou perto do seu normal nesse jogo. Foi uma derrota inesperada, não contávamos muito com isso pelo que a equipe vinha produzindo e perdemos mais para nós mesmos — descreveu o treinador azurra.

O conjunto azul e branco encontrou dificuldades para criar, uma marca do time desde quando Geninho assumiu. Tantos que ficou praticamente igualado com o Criciúma em finalizações, 11 a 9 ao Leão. Segundo o comandante, o bloqueio do adversário limitou sua equipe.

— Tivemos dificuldades para jogar porque eles marcavam o lado da bola. Se ver o vídeo de cima, muitas vezes eles marcavam de um lado e a bola não chegava no outro lado, porque o time insistia por onde estava fechado. O caminho era rodar a bola rápido, fazer uma transição de lados. Fizemos muitas opções erradas no jogo — resumiu.

Na próxima rodada, a nona da Série B, o Avaí vai enfrentar o Sampaio Corrêa. O duelo está marcado para as 20h30min de terça-feira, no Castelão (MA).

