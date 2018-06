O Grêmio enfrentará o Estudiantes de La Plata pelas oitavas de final da Libertadores. Atual campeã da competição, a equipe do técnico Renato Portaluppi terá a vantagem de decidir a classificação às quartas de final na Arena. Nas quartas, o Tricolor pode pegar o Atlético Tucuman-ARG ou o Atlético Nacional-COL.

Na primeira fase, o Grêmio garantiu a segunda melhor campanha geral. No Grupo A, contra Defensor-URU, Cerro Porteño-PAR e Monagas-VEN, o time de Renato Portaluppi somou 14 pontos em seis jogos. Isso garante o mando de campo no jogo de volta até as semifinais. Se for à final, o Grêmio só não decide em casa se o adversário for o Palmeiras, que teve a melhor campanha da fase de grupos.

Veja todos os confrontos e os chaveamentos:





A) Racing (ARG) x River Plate (ARG)*

H) Independiente (ARG) x Santos*

D) Estudiantes (ARG) x Grêmio*

E) Atlético Tucumán (ARG) x Atlético Nacional (COL)*

---------

B) Colo-Colo (CHI) x Corinthians*

G) Cerro Porteño (PAR) x Palmeiras*

C) Flamengo x Cruzeiro*

F) Boca Juniors (ARG) x Libertad (PAR)*

*jogam a volta em casa

Datas base para as próximas fases da Libertadores:

Oitavas: 8 e 29 de agosto

Quartas: 19 de setembro e 3 de outubro

Semifinal: 24 e 31 de outubro

Final: 7 e 28 de novembro