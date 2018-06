O Inter de Lages deu um passo importante para permanecer na disputa pelo acesso na Série D do Brasileiro. Na noite desta segunda-feira, o Leão Baio venceu o Uberlândia, por 1 a 0, no Estádio Tio Vida, em confronto de ida pela segunda fase.

O jogo de volta será no sábado, às 16h, no Parque dos Sabiás, em Uberlândia (MG). O Leão Baio tem a vantagem do empate para se classificar. Em caso de derrota por um gol de diferença, a disputa da vaga vai para os pênaltis.

O jogo

O primeiro tempo foi de bastante equilíbrio. O Inter de Lages teve uma boa chance logo aos três minutos com Luizinho. Ele driblou o goleiro, mas sem ângulo mandou pela linha de fundo. Os mineiros responderam cinco minutos depois. Tito arrematou, mas Fabián Volpi salvou o time da Serra.

O Leão Baio ameaçou aos 20. Luizinho invadiu a área e chutou, mas a bola foi pela linha de fundo. Em seguida, foi a vez de Gabriel Lagoa assustar em cobrança de falta. O goleiro Roni espalmou. Nos acréscimos, o Uberlândia quase abriu o placar, mas Volpi defendeu para o Inter.

Na etapa final, o time da Serra manteve a pressão na busca do gol. Aos quatro, Gabriel Lagoa cobrou falta por baixo rasteiro, com força, e o goleiro Roni fez mais uma defesa. Aos 17, o time mineiro respondeu com Ewerton Maradona. Ele finalizou no canto, mas Volpi defendeu.

O aperto catarinense deu resultado aos 28. Luizinho dominou com estilo e bateu colocado. A bola foi no ângulo do goleiro Roni, que desta vez não conseguiu impedir o gol do Leão Baio.

