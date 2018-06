O Manchester United anunciou nesta terça-feira ter chegado a um acordo com o Shakhtar Donetsk pela transferência do meia da seleção brasileira Fred.

Trata-se da primeira contratação do United para a próxima temporada. O jogador de 25 anos custará 59 milhões de euros aos cofres do clube inglês, segundo a imprensa britânica.

"O Manchester United se felicita em anunciar a conclusão de um acordo com o Shakhtar Donetsk pela transferência de Frederico Rodrigues de Paula Santos (Fred)", escreveu o clube em seu site.

A chegada de Fred, um dos destaques do Shakhtar nos últimos anos, fortalece o meio de campo do United, num momento em que Michael Carrick pendurou as chuteiras para fazer parte da comissão técnica e Marouane Fellaini está em fim de contrato.

Os torcedores do United terão que esperar para ver Fred com a a camisa do clube, já que o meia, revelado pelo Internacional, disputará a Copa do Mundo da Rússia com a seleção brasileira.

