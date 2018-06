O Manchester United confirmou oficialmente a contratação de Fred, que pertencia ao Shakhtar, da Ucrânia. Em um comunicado divulgado em seu site, o clube inglês apenas anunciou o acerto entre todas as partes, sem dar maiores detalhes.

Não foi, por enquanto, divulgado o valor que será pago. A imprensa inglesa especula que o negócio vai girar em torno de 55 milhões de euros. O Inter, pela formação do atleta, receberia cerca de um milhão de euros. O texto da assessoria de imprensa do Manchester diz que em breve mais informações serão passadas.

Depois de fazer exames médicos no seu novo clube na segunda-feira, Fred se reapresentou nesta terça-feira (5) no CT do Tottenham, e deverá ficar no banco da Seleção Brasileira, domingo, contra a Áustria.

Leia mais notícias de Esportes no Diário Catarinense