O Avaí vai continuar a contar com Matheus Barbosa no meio de campo. O jogador segue como substituto de Judson, que desfalca a equipe azurra pela segunda partida consecutiva, vetado pelo departamento médico. Porém, há outras dúvidas na formação que vai encarar o Sampaio Corrêa no Castelão (MA) às 19h15min desta terça-feira.

Para o duelo da nona rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o meia Renato e o atacante Romulo são baixas por suspensão – André Moritz não viajou para São Luís também pelo mesmo motivo. Luanzinho e Martinuccio são os prováveis postulantes ao lugar no meio, enquanto Getúlio é o maior candidato para o posto no ataque. Para Barbosa, será a segunda partida como titular. A primeira foi a anterior, a derrota por 1 a 0 para o Criciúma, na Ressacada, e que serve de parâmetro para o que precisa fazer para corresponder no setor.

— Dentro do que eu posso render, acho que posso melhorar. Tenho minha autocrítica, não só eu, mas o time não fez um grande jogo. É seguir trabalhando, eu e meus companheiros. O professor sabe do meu potencial para aproveitar a oportunidade da melhor maneira possível — disse o atleta, antes do embarque para a capital do Maranhão.

A provável escalação do Avaí para a partida tem: Aranha; Alemão, Betão e Aírton; Guga, Matheus Barbosa, Pedro Castro, Luanzinho e Capa; Getúlio e Rodrigão. Ainda estarão disponíveis ao técnico Geninho, no banco de reservas: Carlos Alberto, Getúlio, Guillermo Beltrán, Gustavo, João Paulo, Kozlinski (goleiro), Lourenço, Martinuccio e Rafinha.

Veja a tabela da Série B do Brasileiro

Mais notícias do Avaí