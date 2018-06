A terceira edição da Meia Maratona Caixa Criciúma terá o percurso semelhante ao do ano passado. O trajeto dos 21k tem grande parte baseado na Avenida Centenário, principal avenida da cidade. Nas distâncias de 10 quilômetros e de 5 quilômetros praticamente toda a prova passa pela via. A saída será no Parque das Nações e o evento está marcado para o 16 de setembro.

— Foi um percurso que caiu no gosto dos esportistas. Queremos uma prova intensa igual ao ano passado e ainda melhor organizada — comenta um dos idealizadores da prova e medalhista olímpico, Edson Luciano.

O lote promocional com 200 inscrições foi esgotado. Segundo a organização, é um indicativo que o evento conquistou espaço no calendário de corridas de rua de Santa Catarina. As inscrições estão abertas e custam a partir de R$ 64 por participante, independente da distância. Há valor maior que dá direito a mais itens no kit. Clique aqui para mais informações e inscrições.