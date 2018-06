Neymar está de volta a Seleção Brasileira depois de 98 dias lesionado. O camisa 10 marcou na vitória do Brasil por 2 a 0 sobre a Croácia neste domingo (dia 3) no penúltimo amistoso antes da Copa do Mundo. Com o golaço marcado em Anfield, o atacante chegou a 54 gols com a camisa canarinho.

Ele já era o 4º maior artilheiro da história da Seleção, mas agora colou de vez em Romário, que tem 55 marcados. Neymar deve superar em breve o "baixinho" e entrar para o "pódio" de artilheiros do Brasil. Pelé é o maior marcador, com 77 gols. Ronaldo vem logo atrás, com 62 marcados.

Confira quem são os cinco maiores artilheiros da Seleção Brasileira:

1) Pelé - 77 gols (92 jogos)

2) Ronaldo - 62 gols (99 jogos)

3) Romário - 55 gols (70 jogos)

4) Neymar - 54 gols (84 jogos)

5) Zico - 48 gols (71 jogos)

