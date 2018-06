Centro de Treinamento do Tottenham foi local do trabalho desta terça-feira

A reapresentação da Seleção Brasileira nesta terça-feira (5), após a vitória contra a Croácia, teve como novidade os portões do CT do Tottenham abertos para a imprensa. Foi possível acompanhar toda a atividade, apenas com restrição da gravação de imagens, por um pedido da comissão técnica.

O que mais chamou a atenção foi a conversa antes do treino. Por cerca de 15 minutos, Tite reuniu o grupo em um dos bancos de reservas e falou bastante, gesticulando sempre.

Neste momento, Renato Augusto estava no campo. Quando a bola começou a rolar, ele foi para a fisioterapia fazer tratamento no joelho esquerdo. Todos os outros atletas, incluindo Douglas Costa, participaram do treino.

O trabalho foi basicamente de ataque contra defesa, sempre com mais atacantes do que defensores. Em nenhum momento a equipe titular foi colocada em campo.

A tendência é de que Neymar volte ao time, começando o jogo do próximo domingo, contra a Áustria, no lugar de Fernandinho.

Neymar treinou com o grupo Foto: Daniel LEAL-OLIVAS

