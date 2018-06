A Seleção Brasileira tem reapresentação marcada para esta terça-feira (5), no CT do Tottenham, e Tite vai começar a trabalhar o time para o jogo de domingo, contra a Áustria, em Viena.

A novidade é que para este amistoso ele deverá ter o grupo completo, inclusive com as presenças de Douglas Costa e Renato Augusto. O primeiro viajou para Liverpool, treinou, mas não ficou à disposição na partida contra a Croácia. Mas ele já está recuperado da lesão muscular.

Acesse e confira mais notícias da Copa na página especial Vai, Brasil

Sobre Renato, as dores no joelho esquerdo diminuíram. O atleta ainda vai ser reavaliado pelos médicos, mas a tendência é que possa voltar a trabalhar com bola durante a semana.

Assim, o técnico terá os 23 convocados à disposição. Como Neymar estará com uma condição ainda melhor, o técnico poderá escalar o time considerado ideal para a estreia na Copa, contra a Suíça, no dia 17 em Rostov.

Leia mais

Alemanha divulga a lista definitiva para a Rússia, e Sané fica fora da relação

Salah tem o nome confirmado na Copa do Mundo

Neymar volta, muda o jogo, e Brasil vence a Croácia antes da Copa do Mundo