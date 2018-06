O expediente dos servidores públicos federais terá horário excepcional durante os jogos da Seleção Brasileira. O Ministério do Planejamento publicou no Diário Oficial da União, nesta semana, uma portaria que flexibiliza o expediente em todos os órgãos e entidades da administração federal nos dias de partidas do Brasil na Copa do Mundo, que começa na Rússia neste mês.

De acordo com a Portaria 143, nos dias em que os jogos forem realizados pela manhã, os servidores começarão a trabalhar a partir das 14h. Já quando as partidas da Seleção ocorrerem à tarde, o período de trabalho será encerrado às 13h. Mas o texto faz um alerta: os dirigentes dos órgãos deverão garantir que os serviços considerados essenciais não sejam interrompidos.

Ainda segundo a portaria, os servidores terão de compensar as horas não trabalhadas. O prazo para compensação será até o dia 31 de outubro deste ano. A abertura da Copa do Mundo será realizada no próximo dia 14 de junho.

A primeira disputa do Brasil no torneio ocorre no dia 17, um domingo, contra a Suíça. Ainda na primeira fase, a Seleção jogará contra a Costa Rica, no dia 22 (sexta-feira), e contra a Sérvia, no dia 27 (quarta-feira).



Primeira fase da Copa para o Brasil

17/6, domingo, 15h, Rostov

Brasil x Suíça

22/6, sexta-feira, 9h, São Petersburgo

Brasil x Costa Rica

27/6, quarta-feira, 15h, Moscou

Sérvia x Brasil



Mata-mata (se o Brasil ficar em primeiro no grupo)

Oitavas de final

2/7, segunda-feira, 11h, Samara

Brasil x 2° F (Alemanha, México, Suécia ou Coreia do Sul)

Quartas de final

6/7, sexta-feira, 15h, Kazan

Brasil x G1 ou H2

Semifinal

10/7, terça-feira, 15h, São Petersburgo

Brasil jogaria sem o mando de campo

Disputa pelo terceiro lugar

14/7, sábado, 11h, São Petersburgo

Brasil jogaria com mando de campo

Final

15/7, domingo, 12h, Moscou

Brasil jogaria com mando de campo



Mata-mata (se o Brasil ficar em segundo no grupo)

Oitavas de final

3/7, terça-feira, 11h, São Petersburgo

F1 (Alemanha, México, Suécia ou Coreia do Sul) x Brasil

Quartas de final

7/7, sábado, 11h, Samara

Brasil x H1 ou G2

Semifinal

11/7, quarta-feira, 15h, Moscou

Brasil jogaria com o mando de campo

Disputa pelo terceiro lugar

14/7, sábado, 11h, São Petersburgo

Brasil jogaria sem mando de campo

Final

15/7, domingo, 12h, Moscou

Brasil jogaria sem mando de campo

