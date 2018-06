Jogadores brasileiros como Thiago Cionek, Mário Fernandes e Celso Borges também estarão na Copa da Rússia, mas não defendendo a camisa verde e amarela. Bem menos famosos do que os selecionados de Tite, eles se juntam a outros sete brasileiros com dupla cidadania que garantiram vaga no Mundial.

Além da Canarinho, há sete seleções com brasileiros, entre elas a anfitriã Rússia, que abre a competição no dia 14, em jogo no Estádio Luzhniki, em Moscou. A última partida da fase de grupos acontece no dia 28 de junho. A final está marcada para o dia 15 de julho, no mesmo estádio de abertura.

Rússia: Mário Fernandes

O técnico da Rússia, Stanislav Cherchesov, convocou o ex-Grêmio Mário Fernandes para a lateral direita. Durante boa passagem pelo tricolor, o defensor chamou atenção por rejeitar o convite feito por Mano Menezes em 2011, treinador da Seleção Brasileira à época, para jogar contra a Argentina. No ano seguinte, o paulista, natural de São Caetano do Sul, foi para o CSKA, de Moscou, e, em 2016, conseguiu a dupla cidadania.

Polônia: Thiago Cionek

O paranaense de Curitiba Thiago Cionek vai reforçar a zaga polonesa no Mundial. Atleta do Spal, da Itália, desde o inicio do ano, tem dupla nacionalidade desde 2011. Em 2014, começou a jogar pela seleção do país europeu, equipe que defendeu nas Eliminatórias para o Mundial e na Eurocopa de 2016. Aos 32 anos, passou por times como Cuiabá e CRB, no Brasil, e Padova, Modena e Palermo, na Itália.

Costa Rica: Celso Borges

Na partida do dia 22, em São Petersburgo, os jogadores do Brasil enfrentarão Celso Borges, um costa-riquenho com cidadania brasileira nascido em San José. Meio-campista do espanhol Deportivo La Coruña, Borges é filho de Alexandre Guimarães, natural de Maceió, mas que fez carreira como jogador na Costa Rica, se naturalizou e, inclusive, disputou o Mundial de 1990, na Itália, pelo país da América Central. Anos mais tarde, em 2002, comandou os costa-riquenhos na Copa da Coreia do Sul e do Japão. Além de Costa Rica e Espanha, Borges teve passagens por equipes da Suécia e Noruega.

México: Jonathan dos Santos e Giovani dos Santos

As semelhanças entre os irmãos Jonathan dos Santos e Giovani dos Santos vão além do parentesco. Jogadores do Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos, os dois são meias e têm cidadania brasileira. Nascidos na cidade de Monterrey, são filhos do ex-jogador Geraldo Francisco dos Santos. Giovani está há mais tempo na seleção do México, tanto que participou da Copa Ouro, Eliminatórias, Copa América, Copa das Confederações e Copa do Mundo em 2010 e 2014. Parte da sua carreira foi feita na Espanha, em times como Barcelona, Maiorca, Villarreal e Racing. Também passou pelo Tottenhan, da Inglaterra, e Galatasaray, da Turquia.

Jonathan começou a defender a seleção em 2009 e até ir para os Estados Unidos só tinha atuado em dois times: Barcelona e Villarreal, ambos espanhóis.

Portugal: Pepe e Bruno Alves

Ao lado do melhor jogador do mundo na seleção portuguesa estarão Pepe e Bruno Alves, ambos com nacionalidade brasileira. Nascido em Maceió, Pepe começou a carreira na base do Corinthians Alagoano e hoje joga no Besiktas, da Turquia, para onde se transferiu quando deixou o Real Madrid em 2017. Foi titular do gigante espanhol durante a maior parte da sua passagem pelo time, iniciada em 2007. Pepe ganhou 15 troféus pelo clube, incluindo três Liga dos Campeões e três títulos do Campeonato Espanhol, mas perdeu espaço com o técnico Zinedine Zidane. Atualmente com 35 anos, mudou-se para Portugal aos 18 para jogar no Marítimo. A primeira convocação para a seleção portuguesa veio em 2007.

Já Bruno Alves, 37 anos, é zagueiro do Rangers, da Escócia. Filho do mineiro Washington Alves, zagueiro do Flamengo nos anos 1960 e 1970, nasceu em Póvoa de Varzim, em Portugal. Jogou por equipes tradicionais como Porto, de Portugal, Zenit, da Rússia, e Fenerbahce, da Turquia.

Espanha: Thiago Alcântara, Diego Costa e Rodrigo Moreno

Seleção com mais brasileiros com dupla nacionalidade, a Espanha conta com o meia Thiago Alcântara e os atacantes Diego Costa e Rodrigo Moreno. Thiago Alcântara nasceu em San Pietro Vernotico, na Itália, mas é naturalizado espanhol e, por ser filho do ex-volante Mazinho, campeão do mundo em 1994, também possui cidadania brasileira. Se mudou de vez para a Espanha em 2005, para jogar nas categorias de base do Barcelona. Já disputou, além de amistosos, Eliminatórias e a Eurocopa de 2016.

Diego Costa nasceu em Lagarto, Sergipe. Após um período em Portugal, se mudou para a Espanha em 2007, quando teve sua primeira passagem pelo Atlético de Madrid. Diego chegou a defender a Seleção Brasileira em 2013, em amistosos contra a Itália e a Rússia. Porém, em julho do mesmo ano obteve a cidadania espanhola e escolheu pela seleção europeia. Participou de amistosos, Eliminatórias e da Copa de 2014.

Filho de Adalberto, ex-jogador do Flamengo, Rodrigo Moreno teve como berço o Rio de Janeiro e se mudou ainda pequeno para a Espanha, no início dos anos 2000, graças a uma oportunidade de trabalho para o pai em Vigo. Passou pelas seleções de base até ser chamado pela primeira vez para a principal em outubro de 2014. Hoje é atacante do Valência.

