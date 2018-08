A tenista número 1 do Brasil está prestes a voltar a competir fora do país. Bia Haddad embarcou nesta terça-feira para o Canadá, onde começa uma série de quatro competições. Ela vai estar em ação depois de quase três meses afastada e iniciar uma nova fase na carreira ao se mudar para Florianópolis. Depois de uma cirurgia nas costas, por causa de hérnia de disco, ela adotou a capital de Santa Catarina para se fortalecer e voltar aos torneios de tênis.

> Bia Haddad escolhe Santa Catarina para iniciar nova fase no tênis

As competições serão no Canadá e nos EUA, entre elas está a seletiva para o Aberto dos Estados Unidos. Depois de recuperar do procedimento, Bia se mudou para Floripa e passou cerca de um mês em treinamento para voltar a competir. Na América do Norte ela vai testar a nova fase dentro de quadra.

— Estou muito animada e ansiosa para voltar a jogar. Viajo sem expectativa de resultado, mas a de voltar bem e saudável, estar 100%, que é o mais importante — apontou.

O primeiro desafio é o ITF Vancouver, no Canadá, na próxima semana. Na sequência ela tem o qualifying do US Open (a partir de 20 de agosto), o ITF de Chicago (em 3 de setembro) e o WTA de Quebec (10 de setembro).

— É a primeira vez que jogo Vancouver, mas parece ser um torneio legal, que me dará ritmo para o qualifying do US Open e os demais torneios — projetou a atual 118 do ranking mundial.

Leia mais notícias sobre Esportes

Leia outras matérias sobre tênis