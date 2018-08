O Avaí confirmou após a vitória por 1 a 0 sobre o Vila Nova, pela Série B do Campeonato Brasileiro que Agnello Gonçalves vai trabalhar pelo Joinville. O gerente de futebol vai deixar o Leão e ser o executivo do JEC, para o gerenciamento do elenco do JEC que tem como o próximo desafio a Copa Santa Catarina.

Agnello estava no Avaí desde 2016 e tinha contrato com o Avaí até o final do ano. Ainda que respondesse pela gerência do futebol azurra, não era tido como o homem de frente no departamento de futebol do Leão. Diferente do que vai encarar no Tricolor do Norte de Santa Catarina.

O dirigente vai assumir posto que vinha vago ainda antes do JEC ter decretado o rebaixamento à Série D do Campeonato Brasileiro.

