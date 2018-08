Jogando com um a menos durante quase toda segunda etapa, o Bahia garantiu a classificação às oitavas de final da Copa Sul-americana, nesta quarta-feira, depois de empatar em 1 a 1 com o Cerro em Montevidéu.

Zé Rafael abriu o placar para os visitantes, aos 18 minutos do primeiro tempo, e Leandro Paiva empatou aos 16 da segundo etapa, aproveitando a expulsão de Nilton.

Com a vitória no jogo de ida por 2 a 0, a equipe brasileira se deu melhor no resultado agregado e espera o vencedor da eliminatória entre Botafogo e Nacional-PAR. É a primeira vez que a equipe baiana chega às oitavas de final desta competição.

Apesar da vantagem conquistada em casa, o Bahia não se resumiu a defender e teve as chances mais perigosas no início da partida, sempre apostando na velocidade dos atacantes.

Na segunda ida mais contundente à frente, aos 18 minutos, Zé Rafael arriscou de fora da área, a bola desviou no zagueiro e matou o goleiro, morrendo devagar no meio do gol para tirar o zero do placar.

Mas o jogo ficou truncado na maior parte da primeira etapa, com muitas faltas que tiraram o ritmo a partida e ajudaram o Bahia a segurar sua vantagem.

Na volta do intervalo, a partida ganhou um toque de emoção com a expulsão do volante Nilton aos 13 minutos, depois de levar o segundo cartão amarelo após falta em Klein.

Três minutos depois, o time uruguaio encontrou o espaço que precisava e conseguiu empatar o jogo com Leandro Paiva, que recebeu passe de Franco López, deixou Tiago no chão com um drible e chutou firme para tirar do goleiro Anderson.

O Cerro melhorou e ganhou confiança para atacar. Aos 25 e 27 minutos, quase conseguiu virar nas respectivas tentativas de López e Ciganda. Mas o Tricolor Baiano conseguiu se segurar e administrar a vantagem conquistada em casa e com o gol marcado fora.

O Bahia agora espera o vencedor do duelo entre Botafogo e Nacional. O time paraguaio venceu o jogo de ida em casa por 2 a 1.

* AFP