O velejador Bruno Fontes usou experiência e técnica para ganhar posições na classificação do Mundial de Classes Olímpicas, na Baía de Aarhus, na Dinamarca. Em dia de ventos fracos, o catarinense somou resultados intermediários e saltou da 19ª para a 13ª colocação e se aproximou mais de uma das dez vagas para a Medal Race. O atleta cresce na fase decisiva para estar na regata da medalha, que define o campeão do evento nesta sexta e reúne os dez melhores classificados.

Há mais duas disputas para Fontes nesta quarta-feira. Especificamente na classe dele, a Laser Standard, os 14 países com melhor colocação no ranking terão representantes em Tóquio-2020. Posteriormente, uma seletiva no Brasil, prevista para novembro em Florianópolis, vai encaminhar qual o atleta estará nas Olimpíadas. Graças ao desempenho do catarinense, o país está em nono no ranking de nações.

— Um dia de cada vez. Essa tem sido a minha trajetória aqui e tem dado certo até o momento. Estou concentrado em fazer o melhor e buscar superar um desafio de cada vez. Com o início da fase final a tendência se confirmou e o nível técnico aumentou ainda mais. Consegui velejar bem, tive pequenos erros, mas consegui corrigi-los. Foco agora é buscar uma das dez vagas na Medal Race e confirmar a vaga do Brasil para Tóquio — destacou o atleta.

Com 78 pontos perdidos, Bruno precisa tirar uma diferença de 17 pontos para o décimo colocado, posição ocupada até o momento pelo norueguês Hermann Tomasgaard. Com a competição embolada, todos os velejadores já possuem um resultado de descarte e qualquer detalhe será imprescindível.

Confira mais notícias do esporte em Santa Catarina.