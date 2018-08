O Burnley anunciou nesta terça-feira a contratação do goleiro Joe Hart, ex-titular da seleção da Inglaterra que assinou dois anos de contrato com o novo clube.

Após 12 anos no Manchester City, Hart passou as últimas duas temporadas emprestado ao Torino e ao West Ham. O valor da transferência não foi revelado.

A etapa do arqueiro nos Citizens sofreu uma virada após a chegada do treinador espanhol Pep Guardiola em 2016. O catalão não quis contar com os serviços do goleiro.

Em Burnley, Hart vai compensar a ausência de Nick Pope, terceiro goleiro da Inglaterra na Copa do Mundo da Rússia-2018. Pope se lesionou no ombro durante partida da Liga Europa em 26 de julho.

Hart vai disputar posição com Tom Heaton e o dinamarquês Anders Lindergaard.

Hart defendeu a Inglaterra em 75 ocasiões, mas não voltou a vestir a camisa da seleção desde o empate sem gols contra o Brasil, em novembro de 2017.

