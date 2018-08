A noite de quarta-feira foi de definições no Campeonato Catarinense da Série B. O Marcílio Dias confirmou o título do returno ao vencer e rebaixar o Operário de Mafra por 3 a 1. O Marinheiro colocou as mãos na taça graças aos gols de Victor Lindemberg, Léo Ávila e Dandan. Kayan descontou para a equipe que em 2019 disputará a Série C do Estadual.

A nona e última rodada do returno ainda teve as vitórias do Barra em cima do Juventus de Jaraguá (1 a 0), do Almirante Barroso sobre o Guarani de Palhoça (2 a 1), do Camboriú diante do Fluminense de Joinville (3 a 1) e do Blumenau contra o Metropolitano (2 a 1) no clássico da cidade.

A noite de quarta-feira ainda definiu a classificação geral e, consequentemente, os cruzamentos nas semifinais. Quatro times irão disputar em partidas de ida e volta as duas vagas na elite do Catarinense de 2019. São elas: Camboriú (campeão do turno), Marcílio Dias (campeão do returno), além de Fluminense de Joinville e Metropolitano, mais bem colocados no geral.

No domingo, o Camboriú visita o Metropolitano, em Blumenau, enquanto o o Marcílio Dias vai até Joinville enfrentar o Fluminense. Esses são os jogos de ida. As partidas de volta serão no dia 19 (domingo), com inversão do mando de campo. Os campeões do turno e returno têm a vantagem de jogar por dois empates ou a igualdade na soma dos resultados.