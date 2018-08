O Paris Saint-Germain vai deixar de estampar em sua camisa o logotipo da companhia aérea Emirates, depois da empresa confirmar à AFP que ambas as partes não vão renovar o contrato de patrocínio, que expira em julho de 2019.

"De comum acordo, não renovaremos nosso contrato com o PSG", explicou um porta-voz da companhia à AFP. "Este patrocínio foi benéfico para a Emirates, que reforçou sua presença não só na França mas também na Europa e em outros países de futebol", acrescentou.

O nome da companhia aérea do Catar ocupava o espaço da camisa do PSG com o logo "Fly Emirates" desde 2006. Segundo o jornal L'Equipe, aportava entre 25 e 30 milhões de euros em função dos resultados esportivos do clube.

Segundo a mesma fonte, o presidente do clube parisiense, Nasser Al-Khelaifi, pedia 80 milhões de euros, cifra que a companhia não queria alcançar.

Para efeito de comparação, o Manchester United recebe atualmente aproximadamente 70 milhões de euros da fabricante de automóveis Chevrolet.

* AFP