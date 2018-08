O holandês Robin Haase venceu o japonês Kei Nishikori, nesta terça-feira, e vai enfrentar o argentino Juan Martín del Potro na próxima fase do Masters 1000 de Toronto.

Haase, número 39 no ranking ATP, derrotou o asiático por dois sets a zero, parciais 7-5 e 6-1.

O europeu vai enfrentar na quarta-feira a "Torre de Tandil", que busca o pódio do circuito mundial e disputa a terceira colocação do ranking ATP com o alemão Alexander Zverev, defensor do título do Masters 1000 do Canadá.

-- Resultados de terça-feira no Masters 1000 de Toronto:

Masculino (primeira fase):

Sam Querrey (EUA) x Adrian Mannarino (FRA) 6-2, 7-5

Robin Haase (HOL) x Kei Nishikori (JPN) 7-5, 6-1

Karen Khachanov (RUS) x Filip Krajinovic (SRB) 6-3, 6-2.

