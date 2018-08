Os campeões do mundo Kylian Mbappé, Presnel Kimpembe e Alphonse Areola se reapresentaram ao Paris Saint-Germain, anunciou nesta terça-feira o clube francês.

Os três jogadores se submeteram à exames médicos ao lado de outros jogadores do PSG que disputaram a Copa do Mundo.

Vestindo a camisa de número 7 após primeira temporada com o 29 nas costas, Mbappé disse que aposta em seguir indo além com "este número histórico".

"O número também indica suas ambições, o jogador que quer ser. É um novo início, com um número como este se começa bem", indicou o atacante de 19 anos nas redes sociais do clube.

O PSG conquistou a Supercopa Francesa no último domingo, depois de golear o Monaco por 4 a 0 em Shenzhen (China). O time da capital inicia a defesa do título da Ligue no domingo, contra o Caen.

* AFP