O espanhol Rafael Nadal e o sérvio Novak Djokovic não tomaram conhecimento de seus adversários, nesta quarta-feira, e avançaram com tranquilidade para as oitavas de final do Masters 1000 de Toronto.

Nadal, favorito ao título após a ausência do suíço Roger Federer, fez uma estreia tranquila diante do francês Benoit Paire e garantiu a vitória em apenas uma hora e 14 minutos, parciais 6-2 e 6-3.

Líder do ranking mundial, o espanhol dominou do início ao fim e aproveitou a desastrosa atuação do adversário, com aproveitamento de apenas 33% em seu primeiros serviços.

Nadal, campeão no Canadá em 2005, 2008 e 2013, espera o vencedor do duelo entre o suíço Stan Wawrinka e o húngaro Marton Fucsovics nas oitavas de final.

Mais cedo, Djokovic superou o tenista local Peter Polansky em apenas uma hora e 24 minutos, parciais 6-3 e 6-4.

O ex-número um do mundo e recente campeão de Wimbledon vinha de vitória na estreia sobre o bósnio Mirza Basic por 6-3 e 7-6 (7/3). Agora, encara a promessa grega Stefanos Tsitsipas, que despachou o austríaco Dominic Thiem com 6-3 e 7-6 (8/6).

Aos 31 anos, Djokovic reencontrou seu melhor nível em julho ao conquistar o tetracampeonato de Wimbledon. O título encerrou sequência de vários meses irregulares e longe das quadras por conta de uma lesão no cotovelo.

O alemão Alexander Zverev venceu o americano Bradley Klahn com um duplo 6-4 e se garantiu nas oitavas de final.

Já o argentino Juan Martín Del Potro anunciou que vai abandonar a competição por conta de dores no pulso esquerdo.

"Lamentavelmente não vou poder participar em Toronto porque meu pulso esquerdo precisa descansar alguns dias", explicou Del Potro no Twitter. "Obrigado pelo apoio e nos vemos em Cincinnati", acrescentou o argentino.

-- Resultados de quarta-feira no Masters 1000 de Toronto:

- Simples masculino (Segunda fase):

Rafael Nadal (ESP/N.1) x Benoît Paire (FRA) 6-2, 6-3

Robin Haase (HOL) x Mikhail Youzhny (RUS) 7-5, 6-2

Denis Shapovalov (CAN) x Fabio Fognini (ITA/N.14) 6-3, 7-5

Karen Khachanov (RUS) x Pablo Carreño-Busta (ESP/N.12) 6-4, 7-6 (7/3)

John Isner (EUA/N.8) x Pierre-Hugues Herbert (FRA) 7-6 (7/3), 6-2

Frances Tiafoe (EUA) x Milos Raonic (CAN) 7-6 (7/4), 4-6, 6-1

Ilya Ivashka (BLR) x Ryan Harrison (EUA) 7-6 (7/5), 6-4

Stefanos Tsitsipas (GRE) x Dominic Thiem (AUT/N.7) 6-3, 7-6 (8/6)

Novak Djokovic (SRB/N.9) x Peter Polansky (CAN) 6-3, 6-4

Alexander Zverev (ALE/N.2) x Bradley Klahn (EUA) 6-4, 6-4

* AFP