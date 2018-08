O acionista majoritário do Arsenal, o americano Stan Kroenke, anunciou publicamente nesta terça-feira uma oferta para adquirir as ações do clube de futebol inglês que ainda não possui, 33%.

Em um comunicado de sua empresa KSE (Kroenke Sports and Entertainment) publicado pela Bolsa de Londres, Kroenke, proprietário do time de futebol americano Los Angeles Rams, oferece 29.419 libras (38.130 dólares) por ação, o que avalia o clube em 1,8 bilhão de libras (2,3 bilhões de dólares).

A KSE é proprietária de 67% das ações do clube inglês e deseja adquirir sobretudo os 30% que pertencem ao russo Alisher Usmanov e sua empresa Red and White Securities.

A empresa de Kroneke afirma que o clube seria beneficiado por seu plano de "ter apenas um proprietário com mais capacidade de movimentação e rapidez para a estratégia e ambições do clube".

Usmanov, nascido no Uzbequistão, que fez sua fortuna na indústria do aço, tentou em diversas ocasiões assumir adquirir 100% das ações do clube, sem sucesso.

O magnata russo é um duro crítico do estilo passivo de liderança de Kroenke, um sentimento compartilhado por muitos torcedores do clube, que apesar do bom cenário econômico - contas saneadas, estádio moderno no centro de Londres e muitos torcedores - foi superado por outras equipes, como Manchester City e Chelsea, na disputa pelos títulos do futebol inglês nos últimos anos.

* AFP