É a segunda vez que o piloto fatura o prêmio Foto: Félix Zucco / Agencia RBS

Uma estratégia perfeita de boxes garantiu a Rubens Barrichello a vitória na Corrida do Milhão neste domingo (5), em Goiânia, na sexta etapa da temporada 2018 da Stock Car. O veterano do carro 111 da Full Time Sports superou Max Wilson e Antônio Felix da Costa na penúltima volta para faturar, pela segunda vez, o cheque de R$ 1 milhão – já havia vencido a prova em 2014, ano em que foi campeão da categoria.

Foi uma grande corrida no anel externo de Goiânia. A pista de alta velocidade, com a obrigação de dois pit stops, mexeu com toda a estratégia e tornou o final imprevisível. Tudo por conta dos diversos incidentes registrados desde o início da prova.

Logo na terceira volta, Galid Osman escapou da pista na curva 1 após uma disputa com o gaúcho Cesar Ramos, bateu na barreira de pneus e tentou voltar à pista. Os pneus da barreira se soltaram da proteção e invadiram o traçado – Denis Navarro, colega de Galid na Cavaleiro Sports, acertou um deles. Por isso, o safety car foi acionado pela primeira vez. Logo depois da bandeira verde, Júlio Campos bateu e provocou mais uma entrada do carro de segurança depois de apenas 11 voltas.

Quando a primeira janela de pit stops foi aberta, Daniel Serra – que largara da pole e liderava a corrida com tranquilidade – teve problemas após trocar os dois pneus do lado esquerdo do seu carro 29 e perdeu diversas posições, caindo da ponta. Quem aproveitou muito bem a parada foi Lucas Foresti: o jovem brasiliense, no seu primeiro ano pela Cimed Racing, fez apenas o reabastecimento, e não a troca de pneus, e apareceu na ponta com boa vantagem para Antônio Felix da costa e Max Wilson. Serra, por sua vez, caiu para o 13º lugar. E Barrichello, que havia partido em segundo, vinha mais atrás.

Mas a vantagem foi desfeita na 22ª volta: diversos pilotos se envolveram em uma batida após Thiago Camilo rodar sozinho na saída da curva 1. Bruno Baptista e Cacá Bueno acertaram o carro 21 da Ipiranga Racing. O pentacampeão Cacá acabou perdendo a porta do seu carro com o impacto. Para não acertar os adversários, Serra precisou passar pelo meio da área de escape e perdeu duas posições.

Na relargada após a longa paralisação para limpar a pista dos detritos do acidente, Felix da Costa, Max Wilson e Barrichello ultrapassaram Foresti. logo em seguida, foram abertos os boxes para a segunda janela, a apenas seis minutos do fim da prova. Na mesma hora, Felipe Massa foi tocado por Denis Navarro e ficou com um pneu furado.

Max wilson foi o primeiro a fazer o pit stop – e se deu bem: ele voltou à frente de Felix da Costa e assumiu a liderança da corrida a quatro voltas do fim, mas Rubens Barrichello deu o golpe de mestre na hora H: atrasou seu pit stop ao máximo e, a duas voltas do fim, saiu na frente de Max e Felix com a liderança nas mãos. Aí foi só manter a vantagem, receber a bandeira quadriculada e fazer a festa junto ao público em Goiânia.

A Stock Car volta às pistas no próximo dia 19, em Campo Grande.