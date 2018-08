O velejador catarinense Bruno Fontes cumpriu o objetivo ao avançar à fase final no Top 20 do Mundial de Classes Olímpicas, realizado em Aarhus, na Dinamarca. Ele entrou embalado na competição pelo terceiro lugar conquistado no Campeonato Norte-Americano e, após seis regatas, está entre os 55 dos 165 competidores inscritos na classe Laser Standard seguem na briga pelo título e por uma das catorze vagas para os Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020. A tarefa de Fontes é colocar o Brasil entre os 14 melhores países que participam da disputa (clique aqui e saiba mais).

Especificamente na classe de Bruno Fontes, os 14 países com melhor colocação no ranking terão representantes em Tóquio-2020. Posteriormente, uma seletiva no Brasil, prevista para novembro em Florianópolis, vai encaminhar qual o atleta estará nas Olimpíadas. Fontes que estar no Japão. No momento, Bruno está na 19ª posição e coloca o Brasil dentro da lista dos países classificados para os Jogos Olímpicos, caso o Mundial terminasse agora. A partir desta terça, Bruno retorna a raia na Baía de Aarhus para as quatro últimas regatas da fase final.

— O primeiro passo foi dado. Avançamos no Top 20 e estamos na briga por uma vaga para Tóquio. O próximo passo é melhorar nestas quatro regatas para colocar o Brasil entre os 14 classificados e depois pensar na Medal Race — projeta o velejador catarinense, que espera disputar entre os dez melhores o último dia de competições.

Nesta terça e quarta os velejadores disputam mais quatro regatas cada para definir os dez classificados para a Medal Race, que será realizada na sexta-feira.

