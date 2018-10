"Acreditem em seus sonhos! Espero que um dia um de vocês poderá estar meu lugar", declarou nesta quarta-feira o atacante francês Kylian Mbappé aos jovens de Bondy, sua cidade natal no subúrbio de Paris onde o jogador do PSG voltou pela primeira vez desde a Copa do Mundo.

"É muito emocionante voltar aqui como campeão do mundo, é o melhor presente", afirmou o jovem jogador de 19 anos às milhares de pessoas reunidas no estádio da cidade.

Três meses após a vitória da França na Copa do Mundo da Rússia, o atacante do PSG, eleito o melhor jogador jovem da competição, passou uma tarde ao lado de cerca de 900 crianças da cidade onde cresceu.

"Eu estou mais feliz que vocês!", disse Mbappé, visivelmente emocionado. "É um privilégio voltar para encontrar vocês, na minha casa aqui em Bondy".

"Quando vemos a juventude de Bondy, ficamos orgulhosos do que ela representa", disse por sua vez Wilfrid Mbappé, pai de Kylian e que treinou a equipe AS Bondy por anos. "Mostramos o melhor lado do 93 (número do departamento de Seine-Saint-Denis), que é representado por Bondy, esse é meu maior orgulho", concluiu.

* AFP