"A Espanha agora é mais direta", declarou neste domingo o técnico inglês Gareth Southgate, analisando o duelo contra a Fúria comandada por Luis Enrique na Liga das Nações da Uefa.

"O estilo da Espanha mudou um pouco com seu novo treinador, que tem um nível muito alto. Dá pra ver o impacto que teve no time, com jogadores mais diretos e rápidos no trio de ataque, com um meio campo como Saúl que aparece com frequência na área. Seu estilo é muito similar, mas taticamente é um pouco diferente nos últimos 30 metros. Um pouco mais direto", analisou Southgate.

Após perder por 2 a 1 no jogo em Wembley, a Inglaterra precisa da vitória no confronto em Sevilla para manter suas aspirações no grupo 4 da Liga A. A Croácia completa a chave.

"A Espanha tem talento técnico, mas nós temos que criar problemas para eles. Não podemos nos contentar em defender os 90 minutos. Em Wembley, ficamos confortáveis no final do jogo. Precisamos ser valentes no uso da bola", acrescentou Southgate.

O treinador inglês levou a seleção ao quarto lugar da Copa do Mundo da Rússia, uma das grandes surpresas do torneio.

"A Espanha é um dos maiores testes do futebol europeu e mundial. Mas estamos preparados, estudamos bem esse time. Na ida, fomos um pouco lentos no início, mas com o transcorrer do jogo nos adaptamos bem e utilizamos melhor a bola", acrescentou.

* AFP