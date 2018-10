O Alavés assumiu provisoriamente a liderança do Campeonato Espanhol, nesta sexta-feira, depois de vencer o Celta de Vigo por 1 a 0 na abertura da 9ª rodada do torneio, que conta com o duelo entre Barcelona-Sevilla do qual pode sair o novo primeiro colocado.

O time basco venceu graças ao gol de Tomás Pina, aos 13 minutos do segundo tempo.

Em apenas nove rodadas, Alavés já soma quase a metade dos pontos para se garantir na elite do futebol espanhol, objetivo prioritário do clube na temporada. Já os galegos estão há seis jogos seguidos sem vencer e continuam na zona média da tabela.

A LaLiga terá quatro jogos neste sábado, entre eles o confronto entre Sevilla (2º, com 16 pontos) e Barcelona (3º, 15) do qual pode sair o novo líder. Horas antes, o Real Madrid (5º) recebe o Levante (11º).

-- Programação e resultados da 9ª rodada do Campeonato Espanhol

- Sexta-feira:

Celta Vigo - Alavés 0 - 1

- Sábado:

(08h00) Real Madrid - Levante

(11h15) Valencia - Leganés

(13h30) Villarreal - Atlético de Madrid

(15h45) Barcelona - Sevilla

- Domingo:

(08h00) Rayo Vallecano - Getafe

(12h15) Eibar - Athletic Bilbao

(14h30) SD Huesca - Espanyol

(16h45) Betis - Valladolid

- Segunda-feira:

(17h00) Real Sociedad - Girona

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Alavés 17 9 5 2 2 12 8 4

2. Sevilla 16 8 5 1 2 18 8 10

3. Barcelona 15 8 4 3 1 19 9 10

4. Atlético de Madrid 15 8 4 3 1 9 4 5

5. Real Madrid 14 8 4 2 2 12 7 5

6. Espanyol 14 8 4 2 2 11 7 4

7. Valladolid 12 8 3 3 2 7 6 1

8. Betis 12 8 3 3 2 5 6 -1

9. Real Sociedad 11 8 3 2 3 12 11 1

10. Celta Vigo 10 9 2 4 3 13 13 0

11. Levante 10 8 3 1 4 12 14 -2

12. Eibar 10 8 3 1 4 9 12 -3

13. Getafe 9 8 2 3 3 6 7 -1

. Valencia 9 8 1 6 1 6 7 -1

15. Girona 9 8 2 3 3 10 13 -3

16. Villarreal 8 8 2 2 4 6 7 -1

17. Athletic Bilbao 7 7 1 4 2 9 13 -4

18. Leganés 7 8 2 1 5 7 12 -5

19. Rayo Vallecano 5 7 1 2 4 7 15 -8

20. SD Huesca 5 8 1 2 5 7 18 -11

