Um imparável Arsenal vai desafiar um Sporting invicto na Liga Europa, nesta quinta-feira pela 3ª rodada da competição, enquanto o Milan será favorito contra o Betis e o Marselha joga pela sobrevivência diante da Lazio.

Dez e contando: o Arsenal do técnico Unai Emery venceu as últimas dez partidas em todas as competições, duas delas na Liga Europa contra Vorskla Poltava (4-2) e Qarabag (3-0). Depois dos modestos clubes da Ucrânia e do Azerbaijão, o desafio para os Gunners será mais complicado desta vez.

O Arsenal viaja a Portugal para desafiar o Sporting, que também venceu as duas primeiras partidas na Liga Europa. Será um primeiro teste para os ingleses, que vêm derrotando equipes do segundo escalão até então e que enfrentarão o Liverpool pela Premier League em novembro.

Já o Milan precisa esquecer rapidamente o tropeço diante da arquirrival Inter do último domingo: derrotados nos acréscimos no clássico lombardo (1-0), os comandados de Gennaro Gattuso aparecem apenas na 12ª posição do Campeonato Italiano.

Na Liga Europa, o Milan vive outro cenário, já que venceu o Dudelange (1-0), de Luxemburgo, e os gregos do Olympiakos (3-1). Mas, assim como o Arsenal, a 3ª rodada europeia apresenta outro nível de desafio: o Betis, uma equipe espanhola conhecida pelo futebol ofensivo apresentado na última temporada.

O Olympique de Marselha, finalista da Liga Europa na temporada passada, vem fazendo caminho diferente de Arsenal e Milan neste início de temporada na competição, sendo derrotado pelo Eintracht Frankfurt (2-1) e empatando com o Apollon Limassol (2-2) nas duas primeiras rodadas. Nesta quinta-feira, o adversário será a perigosa Lazio.

- Programação dos jogos da Liga Europa:

. Grupo A

(15h55) FC Zurique (SUI) - Bayer Leverkusen (ALE)

AEK Larnaca (CYP) - Ludogorets (BUL)

. Grupo B

(15h55) RB Salzburg (AUT) - Rosenborg (NOR)

RB Leipzig (ALE) - Celtic Glasgow (SCO)

. Grupo C

(15h55) Zénit São Petersburgo (RUS) - Bordeaux (FRA)

Copenhague (DIN) - Slavia Praga (RTC)

. Grupo D

(15h55) Anderlecht (BEL) - Fenerbahçe (TUR)

Trnava (SVK) - Dínamo de Zagreb (CRO)

. Grupo E

(15h55) Qarabag (AZE) - Vorskla (UCR)

Sporting (POR) - Arsenal (ING)

. Grupo F

(15h55) Milan (ITA) - Betis (ESP)

Dudelange (LUX) - Olympiakos (GRE)

. Grupo G

(18h00) Glasgow Rangers (SCO) - Spartak Moscou (RUS)

Villarreal (ESP) - Rapid Viena (AUT)

. Grupo H

(18h00) Eintracht Frankfurt (ALE)- Apollon Limassol (CYP)

Olmypique de Marselha (FRA) - Lazio (ITA)

. Grupo I

(18h00) Sarpsborg (NOR) - Malmö (SUE)

Besiktas (TUR) - Genk (BEL)

. Grupo J

(18h00) Standard de Liège (BEL) - Krasnodar (RUS)

Sevilla (ESP) - Akhisarspor (TUR)

. Grupo K

(18h00) Jablonec (RTC) - Astana (CAZ)

Rennes (FRA) - Dynamo Kiev (UCR)

. Grupo L

(18h00) Chelsea (ING) - BATE Borisov (BLR)

PAOK Atenas (GRE) - Vidi (HUN)

* AFP