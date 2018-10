O Atheltic Bilbao (17º) segue flertando com a zona de rebaixamento, após empatar em 1 a 1 com o Eibar (12º) e somar sua sétima partida consecutiva sem vitória, enquanto o Getafe (9º) venceu por 2 a 1 o Rayo Vallecano (19º), neste domingo pela 9ª rodada do Campeonato Espanhol.

O brasileiro Charles abriu o placar de pênalti (16 minutos) para o Eibar, mas Iñaki Williams (20) empatou a partida logo em seguida.

O Athletic do técnico argentino Eduardo Berizzo, que não vence na Liga espanhola desde a primeira rodada, se viu dominado por um Eibar que só não venceu por causa da atuação do goleiro Iago Herrerín.

Os 'Leões' seguem assim a um passo da zona de rebaixamento, empatado em pontos com o Leganés (18º), primeira equipe em perigo.

Mais cedo, o Getafe se manteve no meio da tabela, na 9ª colocação, ao vencer por 2 a 1 o Rayo Vallecano, penúltimo colocado.

No sábado, o Barcelona retomou a liderança do Campeonato Espanhol ao vencer por 4 a 2 o Sevilla (3º), em jogo marcado pela lesão de Lionel Messi.

O craque argentino, que teve tempo de marcar um gol e dar uma assistência na partida, precisou ser substituído aos 25 minutos do primeiro tempo, após cair e sofrer uma fratura no osso do braço direito.

Assim, Messi não poderá ajudar o Barça em dois importantes confrontos da próxima semana: no duelo diante da Inter de Milão pela Liga dos Campeões, na terça-feira, e no clássico contra o arquirrival Real Madrid, pela Liga espanhola no próximo fim de semana.

Mesmo com a presença de Messi descartada para o clássico, o Real Madrid (5º) não tem muito o que comemorar.

no sábado, os merengues foram derrotados pelo Levante (7º) por 2 a 1, apertando um pouco mais a corda no pescoço do técnico Julen Lopetegui, que chegou à quarta derrota nos últimos cinco jogos.

- Programação e resultados da 9ª rodada do Campeonato Espanhol:

- Sexta-feira:

Celta Vigo - Alavés 0 - 1

- Sábado:

Real Madrid - Levante 1 - 2

Valencia - Leganés 1 - 1

Villarreal - Atlético de Madrid 1 - 1

Barcelona - Sevilla 4 - 2

- Domingo:

Rayo Vallecano - Getafe 1 - 2

Eibar - Athletic Bilbao 1 - 1

SD Huesca - Espanyol

(16h45) Betis - Valladolid

- Segunda-feira:

(17h00) Real Sociedad - Girona

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 18 9 5 3 1 23 11 12

2. Alavés 17 9 5 2 2 12 8 4

3. Sevilla 16 9 5 1 3 20 12 8

4. Atlético de Madrid 16 9 4 4 1 10 5 5

5. Real Madrid 14 9 4 2 3 13 9 4

6. Espanyol 14 8 4 2 2 11 7 4

7. Levante 13 9 4 1 4 14 15 -1

8. Valladolid 12 8 3 3 2 7 6 1

9. Getafe 12 9 3 3 3 8 8 0

10. Betis 12 8 3 3 2 5 6 -1

11. Real Sociedad 11 8 3 2 3 12 11 1

12. Eibar 11 9 3 2 4 10 13 -3

13. Celta Vigo 10 9 2 4 3 13 13 0

14. Valencia 10 9 1 7 1 7 8 -1

15. Villarreal 9 9 2 3 4 7 8 -1

16. Girona 9 8 2 3 3 10 13 -3

17. Athletic Bilbao 8 8 1 5 2 10 14 -4

18. Leganés 8 9 2 2 5 8 13 -5

19. Rayo Vallecano 5 8 1 2 5 8 17 -9

20. SD Huesca 5 8 1 2 5 7 18 -11

* AFP