A Federação Catarinense de Futebol (FCF) confirmou nesta terça-feira que Avaí, Chapecoense, Figueirense e Tubarão estarão na Copa SP de Futebol Júnior de 2019. Em relação a atual temporada, quando seis equipes catarinenses disputaram o torneio, as ausências são de Criciúma e Joinville, que não estarão na disputa de janeiro no Estado de São Paulo.

As equipes de Santa Catarina foram selecionadas através do Regulamento Específico do Campeonato Catarinense Júnior Série A 2018, uma vez que Chapecoense, Tubarão, Figueirense e Avaí, nesta ordem, foram os quatro primeiros colocados. O torneio será realizado entre os dias 2 a 25 de janeiro, com a participação de 128 clubes.

Em 2019, a Copa SP de Futebol Júnior terá a presença de jogadores nascidos em 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003. A relação de inscritos precisa ser enviada pelos clubes à Federação Paulista de Futebol (FPF), organizadora do torneio, até o 26 de novembro. Cada equipe poderá inscrever até 30 atletas.

Neste ano, o Avaí foi o catarinense com maior destaque. O Leão foi eliminado só nas quartas de final pelo Flamengo, com derrota por 1 a 0. O Rubro-negro ficou com o título ao vencer o São Paulo na decisão. Disputada desde 1969, a Copa SP já teve o Figueirense como campeão em 2008.