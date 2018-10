Barcelona e Real Madrid vão enfrentar respectivamente Cultural Leonesa e Melilla, ambos da terceira divisão do futebol espanhol (2ª divisão B), na terceira fase da Copa do Rei, segundo sorteio realizado nesta sexta-feira.

O Barça reencontra os leoneses quase dez anos depois do último enfrentamento entre as equipes, na temporada 2009/2010. Na ocasião, os catalães venceram por 7-0 no resultado global da eliminatória.

Já o Real encara o Melilla pela primeira vez em uma partida oficial, enquanto o Atlético de Madrid enfrenta o Sant Andreu, único time da quarta divisão que chegou nesta fase da competição.

Os duelos de ida serão disputados entre os dias 30 de outubro e 1º de novembro, com a partida de volta entre 4 e 6 de dezembro.

- Confrontos da terceira fase da Copa do Rei, segundo sorteio realizado nesta sexta-feira:

Cultural Leonesa (2ª divisão B) - FC Barcelona

CD Ebro (2ªB) - Valencia

UE Sant Andreu (3ª divisão) - Atlético de Madrid

Melilla (2ªB) - Real Madrid

Villanovense (2ªB) - Sevilla

Racing de Santander (2ªA) - Betis

Almería (2ª) - Villarreal

Mallorca (2ª) - Valladolid

Cádiz (2ª) - Espanyol

Sporting de Gijón (2ª) - Eibar

Lugo (2ª) - Levante

Córdoba (2ª) - Getafe

Athletic de Bilbao - Huesca

Alavés - Girona

Leganés - Rayo Vallecano

Celta - Real Sociedad

* AFP