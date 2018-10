Depois de duas derrotas nos últimos três jogos, o Real Madrid (4º) visita o Levante (11º) no sábado sem margem novos tropeços, enquanto Sevilla (1º) e Barcelona (2º) se enfrentam pela liderança na 9ª rodada do Campeonato Espanhol.

Os merengues estão há quatro jogos sem vencer e precisam se recuperar para não se distanciarem da luta pelo primeiro lugar.

A má sequência de resultados coincidiu com os desfalques de Isco, que operou de apendicite, e Marcelo, com lesão no sóleo. Ambos estão recuperados e têm chances de voltar a campo.

Os comandados de Lopetegui tentarão voltar a marcar no Santiago Bernabéu, algo que não acontece desde o dia 22 de setembro. É a pior seca de gols da equipe desde 1985.

"Às vezes as coisas saem bem, outras não. É importante que fiquemos juntos. O gol vai chegar e voltaremos a vencer", disse Lopetegui após a derrota para o Alavés (1-0) na última rodada.

No mesmo dia, Sevilla e Barcelona disputam a primeira colocação após a liderança trocar de mãos na última rodada. A equipe andaluza conta com o faro de gol do atacante português André Silva (7 gols), vice-artilheiro atrás do uruguaio Cristhian Stuani (8).

O Barça, que não perde para o Sevilla em casa desde 2002, encara o confronto com desfalques na defesa. Samuel Umtiti e Thomas Vermaelen estão de fora, deixando o irregular Gerard Piqué neste início de temporada ao lado do francês Clement Lenglet.

Por outro lado, Valverde deve ter a disposição o atacante Luis Suárez. O uruguaio aproveitou a data Fifa para se recuperar de dores no joelho.

Uma vitória contra o Sevilla aumentaria a moral do time catalão antes de semana importante, com confronto contra a Inter de Milão na Liga dos Campeões e o clássico contra o Real Madrid.

Já o Atlético de Madrid visita o Villarreal, enquanto o Valencia recebe o Leganés.

-- Programação e resultados da 9ª rodada do Campeonato Espanhol

- Sexta-feira:

(16h00) Celta Vigo - Alavés

- Sábado:

(08h00) Real Madrid - Levante

(11h15) Valencia - Leganés

(13h30) Villarreal - Atlético de Madrid

(15h45) Barcelona - Sevilla

- Domingo:

(08h00) Rayo Vallecano - Getafe

(12h15) Eibar - Athletic Bilbao

(14h30) SD Huesca - Espanyol

(16h45) Betis - Valladolid

- Segunda-feira:

(17h00) Real Sociedad - Girona

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Sevilla 16 8 5 1 2 18 8 10

2. Barcelona 15 8 4 3 1 19 9 10

3. Atlético de Madrid 15 8 4 3 1 9 4 5

4. Real Madrid 14 8 4 2 2 12 7 5

5. Espanyol 14 8 4 2 2 11 7 4

6. Alavés 14 8 4 2 2 11 8 3

7. Valladolid 12 8 3 3 2 7 6 1

8. Betis 12 8 3 3 2 5 6 -1

9. Real Sociedad 11 8 3 2 3 12 11 1

10. Celta Vigo 10 8 2 4 2 13 12 1

11. Levante 10 8 3 1 4 12 14 -2

12. Eibar 10 8 3 1 4 9 12 -3

13. Getafe 9 8 2 3 3 6 7 -1

. Valencia 9 8 1 6 1 6 7 -1

15. Girona 9 8 2 3 3 10 13 -3

16. Villarreal 8 8 2 2 4 6 7 -1

17. Athletic Bilbao 7 7 1 4 2 9 13 -4

18. Leganés 7 8 2 1 5 7 12 -5

19. Rayo Vallecano 5 7 1 2 4 7 15 -8

20. SD Huesca 5 8 1 2 5 7 18 -11

* AFP