O Barcelona reassumiu a liderança do Campeonato Espanhol ao derrotar por 4 a 2 o Sevilla (3º), neste sábado em partida em que Lionel Messi saiu de campo lesionado, enquanto o Real Madrid (5º) agravou sua crise de resultados ao perder por 2 a 1 para o Levante (7º).

A vitoria catalã foi construída com gols de Philippe Coutinho (2 minutos), Messi (12), Luis Suárez (62) e Ivan Rakitic (89). O Sevilla descontou com Pablo Sarabia (79) e Luis Muriel (90+1).

Apesar da chuva de gols no Camp Nou, a partida ficou marcada pela lesão de Messi.

Aos 25 minutos de jogo, o gênio argentino caiu de mau jeito ao tentar roubar uma bola no ataque e, depois de longo atendimento, deixou o gramado com uma proteção no braço direito.

Após a partida, o Barcelona anunciou que o camisa 10 argentino sofreu uma fratura no osso radio do braço e terá que ficar longe dos gramados por cerca de 3 semanas.

Assim, Messi não poderá ajudar o Barça em dois importantes confrontos da próxima semana: no duelo diante da Inter de Milão pela Liga dos Campeões, na terça-feira, e no clássico contra o arquirrival Real Madrid, pela Liga espanhola no próximo fim de semana.

Mesmo com a presença de Messi descartada para o clássico, o Real Madrid não tem muito o que comemorar.

- Real agrava crise -

Neste sábado, na primeira partida do dia, os merengues foram derrotados pelo Levante, apertando um pouco mais a corda no pescoço do técnico Julen Lopetegui, que chegou à quarta derrota nos últimos cinco jogos.

Com 15 minutos de jogo, o Levante já vencia por 2 a 0, graças aos rápidos gols de José Luis Morales (7) e Roger Martí (13), de pênalti. O Real só conseguiu descontar no segundo tempo com Marcelo (72).

A pontaria voltou a ser o ponto fraco do Real Madrid, que esbarrou na trave e na boa atuação do goleiro adversário Oier Olazábal, até Marcelo encontrar o caminho do gol, acabando com uma seca de 481 minutos sem balançar as redes para o gigante da capital.

A partida ainda foi marcada pelo uso do VAR, acionado três vezes para corrigir erros da arbitragem dentro de campo.

Na primeira, o árbitro de vídeo esclareceu uma mão na bola do zagueiro Raphael Varane dentro da área merengue, o que resultou no segundo gol do Levante na partida, de pênalti. Em seguida, anulou gols de Asensio, para o Real, e Rochina, do Levante, por impedimentos na origem das jogadas.

Com a derrota, o Real Madrid segue provisoriamente na 5ª colocação do Campeonato Espanhol com 14 pontos, mas poderá cair mais na tabela ao fim da rodada caso os perseguidores mais próximos vençam seus jogos.

Já o Levante, com 13 pontos, subiu para a 7ª colocação na tabela, se aproximando do pelotão de frente da competição.

- Programação e resultados da 9ª rodada do Campeonato Espanhol:

- Sexta-feira:

Celta Vigo - Alavés 0 - 1

- Sábado:

Real Madrid - Levante 1 - 2

(11h15) Valencia - Leganés

(13h30) Villarreal - Atlético de Madrid

(15h45) Barcelona - Sevilla

- Domingo:

(08h00) Rayo Vallecano - Getafe

(12h15) Eibar - Athletic Bilbao

(14h30) SD Huesca - Espanyol

(16h45) Betis - Valladolid

- Segunda-feira:

(17h00) Real Sociedad - Girona

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Alavés 17 9 5 2 2 12 8 4

2. Sevilla 16 8 5 1 2 18 8 10

3. Barcelona 15 8 4 3 1 19 9 10

4. Atlético de Madrid 15 8 4 3 1 9 4 5

5. Real Madrid 14 9 4 2 3 13 9 4

6. Espanyol 14 8 4 2 2 11 7 4

7. Levante 13 9 4 1 4 14 15 -1

8. Valladolid 12 8 3 3 2 7 6 1

9. Betis 12 8 3 3 2 5 6 -1

10. Real Sociedad 11 8 3 2 3 12 11 1

11. Celta Vigo 10 9 2 4 3 13 13 0

12. Eibar 10 8 3 1 4 9 12 -3

13. Getafe 9 8 2 3 3 6 7 -1

. Valencia 9 8 1 6 1 6 7 -1

15. Girona 9 8 2 3 3 10 13 -3

16. Villarreal 8 8 2 2 4 6 7 -1

17. Athletic Bilbao 7 7 1 4 2 9 13 -4

18. Leganés 7 8 2 1 5 7 12 -5

19. Rayo Vallecano 5 7 1 2 4 7 15 -8

20. SD Huesca 5 8 1 2 5 7 18 -11

* AFP