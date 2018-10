Cerca de 5 mil ciclistas estão previsto no Beto Carrero Mountain Bike. A prova no maior parque temático da América Latina está marcada para 2 de dezembro. São dois percursos e que vão passar por diferentes áreas do empreendimento.

A premissa é de propiciar uma experiência diferente aos participantes. Além de unir esporte e diversão, traz uma estrutura para que os atletas vivenciem a adrenalina da modalidade mountain bike. A prova terá percursos de 25km e 50km, com largada no Kartódromo.

O trajeto passa pelo interior do parque e segue por trilhas da fazenda do parque. As provas kids, de 5 a 12 anos, terão percursos recreativos dentro do kartódromo. As inscrições estão abertas e vão até 22 de novembro, com custo a partir de R$ 135. Clique aqui para mais sobre as inscrições.