O Borussia Dortmund, líder do Campeonato Alemão, mostrou força neste sábado ao golear por 4 a 0 o Stuttgart (17º), enquanto o Bayern de Munique subiu para o 3º lugar ao derrotar por 3 a 1 o Wolfsburg (11º), acabando com a sequência de quatro jogos sem vencer.

O atacante Robert Lewandowski, autor de dois gols e uma assistência para o colombiano James Rodríguez completar o placar, foi o destaque da partida para o Bayern de Munique.

Os três pontos devem trazer um pouco de tranquilidade ao clube bávaro, que atravessou águas turbulentas nas últimas semanas devido à crise de resultados.

o Bayern subiu provisoriamente para o terceiro lugar da Bundesliga, a quatro pontos do Borussia Dortmund e a um do Werder Bremen (2º), que venceu por 2 a 0 o Schalke (16º).

Enquanto o Bayern de Munique buscava se recuperar, o Borussia Dortmund queria continuar surfando a onda de vitória, alcançando o objetivo com uma bela atuação diante do Stuttgart.

Quem voltou a brilhar para o Dortmund foi o atacante espanhol Paco Alcácer, que balançou as redes uma vez e se manteve na liderança da artilharia da Bundesliga com os mesmos sete gols do sérvio Luka Jovic, do Eintracht Frankfurt.

Completaram o placar para o Dortmund o inglês Jadson Sancho, Marco Reus e Mario Goetze.

- Programação e resultados da 8ª rodada do Campeonato Alemão:

- Sexta-feira:

Eintracht Frankfurt - Fortuna Dusseldorf 7 - 1

- Sábado:

Bayer Leverkusen - Hannover 2 - 2

Augsburg - RB Leipzig 0 - 0

Wolfsburg - Bayern de Munique 1 - 3

Nuremberg - Hoffenheim 1 - 3

Stuttgart - Borussia Dortmund 0 - 4

Schalke 04 - Werder Bremen 0 - 2

- Domingo:

(11h30) Hertha Berlim - Freiburg

(14h00) B. Moenchengladbach - Mainz

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Borussia Dortmund 20 8 6 2 0 27 8 19

2. Werder Bremen 17 8 5 2 1 15 8 7

3. Bayern de Munique 16 8 5 1 2 15 9 6

4. RB Leipzig 15 8 4 3 1 16 9 7

5. B. Moenchengladbach 14 7 4 2 1 15 9 6

6. Hertha Berlim 14 7 4 2 1 12 7 5

7. Eintracht Frankfurt 13 8 4 1 3 19 12 7

8. Hoffenheim 10 8 3 1 4 14 13 1

9. Augsburg 9 8 2 3 3 14 13 1

10. Mainz 9 7 2 3 2 4 4 0

11. Wolfsburg 9 8 2 3 3 11 14 -3

12. Freiburg 8 7 2 2 3 9 13 -4

13. Bayer Leverkusen 8 8 2 2 4 9 15 -6

14. Nuremberg 8 8 2 2 4 8 19 -11

15. Hannover 6 8 1 3 4 10 16 -6

16. Schalke 04 6 8 2 0 6 5 11 -6

17. Stuttgart 5 8 1 2 5 6 17 -11

18. Fortuna Dusseldorf 5 8 1 2 5 6 18 -12

* AFP