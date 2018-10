O técnico Tite afirmou que o Brasil foi melhor que a Argentina, nesta terça-feira, e por isso mereceu vencer por 1 a 0 no torneio amistoso Superclássico das Américas.

"A Argentina criou chances para marcar, convenceu para ganhar. Mas o Brasil foi melhor e o desempenho do time foi premiado com o gol", afirmou Tite em coletiva de imprensa após o duelo em Jedá, na Arábia Saudita.

O gol veio só aos 48 minutos do segundo tempo, com Miranda subindo mais alto para cabecear após em cobrança de escanteio de Neymar.

"Poderia ter sido em outro momento, mas foi no final. O time estava concentrado. O escanteio foi fruto de um volume de jogo que colocamos no jogo", acrescentou o comandando canarinho.

No duelo, que não contou com a participação de Lionel Messi do lado argentino, Neymar assumiu o protagonismo e foi o principal criador de jogadas brasileiras. A partida foi marcada pelo alto número de faltas e poucas chances claras de gol para ambos os lados.

Esta é a quarta vitória em quatro jogos do Brasil após a eliminação para a Bélgica nas quartas de final da Copa do Mundo da Rússia.

"Hoje jogamos um bom jogo e somos favoritos para vencer a Copa América", afirmou o auxiliar Sylvinho sobre a competição sul-americana, que vai ser organizada no Brasil em 2019.

* AFP