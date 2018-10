Foto: Rodolfo Vilela / Rede do Esporte / Rede do Esporte

Beatriz Souza ficou com a prata no Mundial sub-21

A brasileira Beatriz Souza ficou com a medalha de prata na categoria pesado (+78kg) no Campeonato Mundial sub-21 de judô, disputado em Nassau, nas Bahamas.

Depois de deixar no caminho a turca Kubranur Esir, a francesa Laura Fuseau e a cazaque Kamila Berlikash, a judoca do Pinheiros (SP)`chegou à decisão contra a japonesa Hikaru Kodama, vice-campeã mundial júnior em 2017.

Logo no começo da final, Beatriz e Kodama foram punidas por falta de combatividade. Quando restavam dois minutos, a japonesa recebeu mais um shido e a brasileira ficou perto da vitória, mas a 35 segundos do fim do combate ela foi imobilizada e acabou perdendo por ippon.

Com a prata em Nassau, Beatriz Souza ampliou sua coleção de medalhas em mundiais. Agora, ela totaliza três pódios. Em 2015, foi bronze no Mundial Juvenil (Sub 18) de Sarajevo, na Bósnia e Herzegovina. Em 2017, ela repetiu a colocação no Mundial Júnior de Zagreb, na Croácia.

Esta foi a quarta medalha do Brasil no Mundial sub-21. Antes, Michel Marcelino ficou com a prata no meio-leve (66kg) e Renan Torres e Amanda Arraes ficaram com o bronze ligeiro (60kg) e superligeiro (44kg), respectivamente.