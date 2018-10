Nesta quinta-feira (18), a atriz Bruna Marquezine confirmou o fim de namoro com o jogador do PSG Neymar.

— Foi uma decisão que partiu dele, mas ainda existe muito respeito, muito carinho, por ele e por tudo que a gente viveu — disse a atriz, que participa de um evento na zona oeste da cidade.

Marquezine garantiu que o término não foi por divergência política, depois de rumores circularem pelas redes de que a família do jogador apoiava o presidenciável Jair Bolsonaro (PSL), enquanto Bruna participou da campanha #EleNão, contra o candidato. Neymar, no entanto, não declarou nem apoio nem repúdio a nenhum dos presidenciáveis. A atriz evitou confrontos, mas não negou seu desconforto com a situação.

— Neymar ficou entre a cruz e a espada. A sorte é que os dois não são tão radicais e respeitam as opiniões e as escolhas de cada um — entregou um amigo, próximo do jogador ao jornal Folha de S. Paulo.