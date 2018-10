Reunião com representantes do clube define o formato da competição

O congresso técnico do Campeonato Catarinense definiu que o Estadual de 2019 terá a mesma fórmula de disputa deste ano. Os clubes jogarão em turno e returno e, inicialmente, os dois primeiros colocados disputarão a final em jogo único, assim como aconteceu na decisão entre Chapecoense e Figueirense. A Federação Catarinense de Futebol (FCF) trabalha com a possibilidade de conseguir mais uma data para a realização de uma semifinal, também em jogo único. No entanto, esta data depende de um acerto do presidente da FCF, Rubens Angelotti, com a CBF.

Angelotti vê com otimismo a possibilidade do Catarinense 2019 ter semifinais. Isso porque, ao contrário do calendário nacional (que tem início dos Estaduais em 20 de janeiro), o Campeonato Catarinense começará no dia 16. Ou seja, com esta antecipação, o Estadual já tem a 19ª data. Para conseguir a 20ª, o presidente da FCF tentará ocupar uma das datas da Copa do Brasil, assim como fez neste ano.

– Se a gente conseguir esta data, teremos as semifinais. Caso contrário, vamos com a final de jogo único como fizemos este ano – resumiu Angelotti.

Segundo o presidente, a maioria dos clubes optou por esta fórmula – e foi esclarecido ainda que, por força do Estatuto do Torcedor, não poderia haver mudança de regulamento. A grande novidade é que a FCF trabalhará para haver apenas um rebaixado em 2019. Neste caso, três clubes ascenderão da Série B e o Catarinense de 2020 terá 12 clubes.

– Ainda precisamos de autorização porque o rebaixamento de apenas um clube também é uma mudança. Mas se conseguirmos, faremos o Estadual de 2020 com 12 clubes. Os clubes concordaram com esta decisão – finalizou Angelotti.

Outra definição foi o cancelamento da Recopa Catarinense, que reuniria o campeão do Estadual e o campeão da Copa Santa Catarina. Se o torneio for realizado, ele ocorrerá apenas no meio do ano, durante a disputa da Copa América.