O Chelsea do técnico Maurizio Sarri garantiu nos acréscimos um empate em 2 a 2 com o Manchester United, neste sábado pela 9ª rodada do Campeonato Inglês, um ponto somado que vale aos Blues a liderança provisória da competição.

Ross Barkley foi o autor do gol aos 6 minutos do tempo de acréscimo, levando ao delírio os torcedores em Stamford Bridge... e provocando uma pequena confusão entre a comissão técnica do Chelsea e o treinador do Manchester United, o português José Mourinho, que não gostou da comemoração efusiva dos adversários.

Antes, o United havia virado a partida com dois gols do francês Anthony Martial (55 e 73 minutos), respondendo à abertura do placar do Chelsea com o alemão Antonio Rudiger (21).

Com o resultado, os Blues seguem sem saber o que é derrota na Premier League e lideram a tabela com 21 pontos, à espera dos resultados de Manchester City (2º) e Liverpool (3º), que têm 20 pontos e poderão retomar a liderança da competição em caso de vitórias sobre Burnley (12º) e Huddersfield (18º), respectivamente.

Neste sábado, outras sete partidas serão disputadas pela 9ª rodada da Premier League. Além do jogos de City e Liverpool, as atenções também estarão centradas no Tottenham (5º com 18 pontos), que voltará a entrar na briga pela liderança com um triunfo sobre o West Ham (15º).

Programação e resultados da 9ª rodada do Campeonato Inglês

- Sábado:

Chelsea - Manchester United 2 - 2

West Ham - Tottenham

Newcastle - Brighton and Hove Alb

Manchester City - Burnley

AFC Bournemouth - Southampton

Cardiff City - Fulham

Wolverhampton - Watford

(13h30) Huddersfield Town - Liverpool

- Domingo:

(13h00) Everton - Crystal Palace

- Segunda-feira:

(17h00) Arsenal - Leicester

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Chelsea 21 9 6 3 0 20 7 13

2. Manchester City 20 8 6 2 0 21 3 18

3. Liverpool 20 8 6 2 0 15 3 12

4. Arsenal 18 8 6 0 2 19 10 9

5. Tottenham 18 8 6 0 2 15 7 8

6. AFC Bournemouth 16 8 5 1 2 16 12 4

7. Wolverhampton 15 8 4 3 1 9 6 3

8. Manchester United 14 9 4 2 3 15 16 -1

9. Watford 13 8 4 1 3 11 12 -1

10. Leicester 12 8 4 0 4 14 12 2

11. Everton 12 8 3 3 2 13 12 1

12. Burnley 8 8 2 2 4 10 12 -2

13. Brighton 8 8 2 2 4 9 13 -4

14. Crystal Palace 7 8 2 1 5 5 9 -4

15. West Ham 7 8 2 1 5 8 13 -5

16. Southampton 5 8 1 2 5 6 14 -8

17. Fulham 5 8 1 2 5 9 21 -12

18. Huddersfield 3 8 0 3 5 4 17 -13

19. Newcastle 2 8 0 2 6 6 13 -7

20. Cardiff City 2 8 0 2 6 4 17 -13

* AFP