O austríaco Michael Strasser anunciou nesta terça-feira que completou de bicicleta o percurso entre Alasca e Terra do Fogo em 84 dias, superando em 15 dias o recorde anterior estabelecido pelo britânico Dean Scott.

O ciclista de 23 anos partiu de Prudhoe Bay, no norte do Alasca, e chegou na terça-feira a Ushuaia, no extremo sul da Argentina, após percorrer 22.642 km em 84 dias, 11 horas e 50 minutos, segundo um comunicado da agência de notícia austríaca APA.

Durante o desafio, chamado de "Ice2Ice", Strasser percorreu de bicicleta trechos com distância média de 268 km por dia, além de ter acumulado 168,5 km a mais do que o planejado no percurso total, em particular ao cruzar a Cordilheira dos Andes.

"Foram incalculáveis as vezes em que pensei em desistir, mas nunca tive um 'plano B'. Eu só queria este recorde mundial", admitiu o ciclista no comunicado.

O recorde anterior deste desafio pan-americano, que envolve cruzar o território de 14 países, havia sido estabelecido em maio pelo escocês Dean Scott, em 99 dias, 12 horas e 56 minutos.

Strasser já havia reivindicado em 2017 o recorde da travessia da África, entre o Cairo e a Cidade do Cabo, em 34 dias, 11 horas e 10 minutos.

* AFP