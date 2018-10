Um gol do argelino Riyad Mahrez deu a vitória ao Manchester City por 1 a 0 sobre o Tottenham em Wembley, nesta segunda-feira pela 10ª rodada do Campeonato Inglês, recuperando assim a liderança da competição.

Com a vitória, o City, atual campeão inglês, chegou aos mesmos 26 pontos do Liverpool (2º), mas com melhor saldo de gol que os Reds (+24 contra +16).

Já o Tottenham desperdiçou a chance de se colocar de vez na briga pelo título, permanecendo com 21 pontos na quinta colocação.

Mahrez, reforço do City para esta temporada, anotou o gol da vitória dos comandados de Pep Guardiola aos 6 minutos de jogo, aproveitando ótimo cruzamento rasteiro de Raheem Sterling.

-- Programação e resultados da 10ª rodada do Campeonato Inglês:

- Sábado:

Fulham - AFC Bournemouth 0 - 3

Watford - Huddersfield 3 - 0

Brighton and Hove Alb - Wolverhampton 1 - 0

Southampton - Newcastle 0 - 0

Liverpool - Cardiff City 4 - 1

Leicester - West Ham 1 - 1

- Domingo:

Crystal Palace - Arsenal 2 - 2

Burnley - Chelsea 0 - 4

Manchester United - Everton 2 - 1

- Segunda-feira:

Tottenham - Manchester City 0 - 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Manchester City 26 10 8 2 0 27 3 24

2. Liverpool 26 10 8 2 0 20 4 16

3. Chelsea 24 10 7 3 0 24 7 17

4. Arsenal 22 10 7 1 2 24 13 11

5. Tottenham 21 10 7 0 3 16 8 8

6. AFC Bournemouth 20 10 6 2 2 19 12 7

7. Watford 19 10 6 1 3 16 12 4

8. Manchester United 17 10 5 2 3 17 17 0

9. Everton 15 10 4 3 3 16 14 2

10. Wolverhampton 15 10 4 3 3 9 9 0

11. Brighton 14 10 4 2 4 11 13 -2

12. Leicester 13 10 4 1 5 16 16 0

13. West Ham 8 10 2 2 6 9 15 -6

14. Crystal Palace 8 10 2 2 6 7 13 -6

15. Burnley 8 10 2 2 6 10 21 -11

16. Southampton 7 10 1 4 5 6 14 -8

17. Cardiff City 5 10 1 2 7 9 23 -14

18. Fulham 5 10 1 2 7 11 28 -17

19. Newcastle 3 10 0 3 7 6 14 -8

20. Huddersfield Town 3 10 0 3 7 4 21 -17

* AFP